Il giardino magico, a Siracusa la presentazione del libro con lo sguardo dei bimbi sui tumori femminili

«I figli percepiscono gli umori, vedono le lacrime, spesso non ricevono informazioni complete nel tentativo da parte degli adulti di proteggerli». È quello che succede tra le corsie degli ospedali e nelle case dove un genitore, in questo caso la madre, combatte il cancro. «Ma nel loro immaginario fantastico elaborano pensieri ancora più tristi di quelli che avrebbero conoscendo la verità». Ruota intorno alla sua esperienza tra le corsie il libro Il giardino magico di Giusy Scandurra, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo essere stato presentato al Salone del libro di Torino, del volume si parlerà domani 19 luglio alle 19, all’Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa, nell’incontro organizzato da Acto Sicilia, l’alleanza contro il tumore ovarico.

Il libro è il risultato di una lunga ricerca ed esperienza di Scandurra, esperta nel trattamento di tumori ginecologici e mammari. Edito da Algra editore, contiene anche le illustrazioni del giovane artista catanese Seby Genovese e i contributi di Pina Travagliante, docente di Economia a Unict, e Sonia La Spina, psico-oncologa. Alla presentazione, moderata da Francesca Catalano, direttrice del Servizio multidisciplinare della Senologia dell’ospedale Cannizzaro e da Paolo Scollo, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia nello stesso nosocomio e docente dell’università Kore di Enna, interverranno la presidente di Acto Sicilia Anna Maria Motta e gli autori.

Ne Il giardino magico sono presenti le storie di sei giovani protagonisti – Andrea S., Anastasia, Andrea B., Matilde, Agata e Giulia – accompagnati attraverso il gioco e il racconto verso il superamento di paure e smarrimento e a una più profonda comprensione delle proprie emozioni.