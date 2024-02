Il design italiano nell’industria automobilistica e la diffusione di tali vetture nei Paesi dove prevalgono le auto di lusso

La maggior parte delle persone ama guidare, possedere e persino noleggiare un’auto. Esiste un’incredibile varietà di vetture e i vari Paesi offrono le scelte più vivaci. Non sorprenderà nessuno affermare che gli italiani sanno come creare automobili di stile. Si va dalle berline più semplici alle auto sportive, come la Ferrari e altre.

Queste auto hanno dato il via a un’epoca di estetica automobilistica, dando così una direzione chiara agli altri Paesi. Quando si va in altri Paesi, si possono vedere auto italiane anche lì. Alcuni acquistano e altri scelgono Noleggio auto a Dubai, Londra, New York e altre città del mondo. In che modo gli italiani hanno avuto un impatto sull’attuale industria automobilistica e come le loro creazioni si sono diffuse in tutto il mondo fino a diventare un fenomeno globale? Faremo luce su questa interessante domanda e sul servizio di noleggio auto nel nostro post informativo.

Radici antiche

Vale la pena ricordare che l’Italia è un Paese unico, dove sono avvenute molte scoperte e invenzioni. Sappiamo molto del patrimonio dell’Antica Roma. Tuttavia, dobbiamo iniziare con l’epoca del Rinascimento e l’eccezionale genio di Leonardo da Vinci. Fu il primo a disegnare uno schizzo di un veicolo che assomigliava alle automobili moderne. Un inizio che ha dato vita a Ferrari, Lamborghini e altri marchi famosi. Da allora, l’Italia ha cercato di conquistare la posizione di leader nel mercato.

La Francia è stata il leader dei veicoli di lusso dal 1910 al 1939. Tuttavia, le sue complicate posizioni politiche hanno semplicemente ucciso l’intera industria del Paese. Dopo che la Francia perse la sua posizione nel mercato, l’Italia si distinse. Il Paese e i suoi geniali designer e ingegneri diedero vita a una vera e propria rivoluzione nel mercato delle auto di ogni tipo tra il 1945 e il 1975. Quel periodo fu una vera e propria gloria dell’Italia in questo senso.

Gli italiani si concentrarono sulle caratteristiche principali di una buona auto. Si trattava di durata e sicurezza. Tuttavia, non dimenticarono mai il comfort e lo stile. Le loro creazioni sono davvero un lusso. Quando la si guida, si sa che aumenta la propria reputazione e indica uno status sociale ben definito. Per questo motivo, quando si va in vari Paesi, si trovano sicuramente molti marchi italiani e si possono facilmente noleggiare auto di lusso.

Dove sono più desiderate le auto di lusso?

Ora chiariamo un altro punto. Dove sono più richieste le auto a noleggio italiane e di altri Paesi? Potreste rimanere scioccati, ma la maggior parte degli esperti prevede che la Cina assumerà la posizione di leader nei prossimi anni. Questa tendenza si manterrà almeno fino al 2026. Le previsioni degli esperti mostrano chiare statistiche di crescita del mercato. Eccole:

Cina – 33% di crescita

Stati Uniti – 28% di crescita

UE – 27% di crescita

Questa tendenza a noleggiare auto di lusso si spiega con la rapida crescita di individui con un patrimonio netto elevato e ultra elevato in questi Paesi. Tuttavia, non bisogna dimenticare regioni come gli Emirati Arabi Uniti. Gli abitanti di questa regione preferiscono comunemente le auto di lusso provenienti dall’Italia. Perché? La spiegazione è molto semplice. Sono persone ricche e possono permettersi i marchi più costosi dell’Italia. Quindi, anche in questa regione è possibile trovare una ricca e vivace scelta di marchi italiani.