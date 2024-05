«Sto portando dei dolci a un amico». Ma le confezioni erano riempite con un chilo di hashish

Confezioni di dolci riempite con l’hashish. Così un 23enne di Gravina di Catania (nel Catanese) avrebbe tentato di consegnare oltre un chilo di droga in un condominio nella zona di via Etnea alta, nel quartiere Borgo di Catania. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio, sono stati i carabinieri a fermare il 23enne che aveva parcheggiato una Berlina di grossa cilindrata lungo una traversa di via Etnea a Catania e si era diretto verso l’ingresso di un condominio con una busta in mano. A insospettire i militari è stata l’aria guardinga del ragazzo che sembrava agitato. Quando i carabinieri si sono avvicinati, il giovane ha lanciato in strada la busta che aveva in mano e ha cominciato a correre all’interno del cortile condominiale. Lì è stato bloccato dai militari che avevano già recuperato la busta.

Il 23enne ha tentato di giustificarsi dicendo che doveva consegnare dei dolci a un amico. Quando i militari hanno aperto la busta, hanno trovato delle confezioni di dolci, ma riempite con più di un chilo di hashish. La droga, già suddivisa in dosi – alcune confezionate come fossero gelati e altre come biscotti – è stata sequestrata dai carabinieri che hanno arrestato il giovane per cui poi sono stati disposti i domiciliari.