Denunciati due automobilisti. Uno guidava ubriaco e l’altro aveva una paletta della polizia municipale

Un 30enne arrestato e tre uomini di età compresa tra i 21 e i 53 anni denunciati. Questo il bilancio di un servizio ad ampio raggio eseguito dai carabinieri a Montelepre e Borgetto, in provincia di Palermo. Le manette sono scattate ai polsi del 30enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, già confezionati e destinati presumibilmente allo spaccio. Un 21enne, invece, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere: circolava con una pistola a pallini, del tutto simile a un’arma in dotazione alle forze dell’ordine, priva di tappo rosso.

A Borgetto, due automobilisti hanno attirato l’attenzione dei militari perché scorrazzavano pericolosamente nelle strette vie del centro cittadino. Sottoposti a controllo, un 53enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un 29enne è stato trovato in possesso di una paletta segnaletica delle polizia locale del Comune di Borgetto ed è stato deferito per possesso di segni distintivi contraffatti. Nel complesso sono state fatte sanzioni per le violazioni al codice della strada per oltre 4.000 euro, sequestrati 3 veicoli e ritirate 2 patenti di guida.