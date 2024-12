Guardia di finanza sequestra 340mila prodotti contraffatti e non a norma nel Catanese

I finanziari del comando provinciale di Catania hanno sequestrato nelle ultime settimane oltre 340mila articoli contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza, per un valore commerciale di 370mila euro. In particolare i militari hanno operato un maxi sequestro presso un esercizio commerciale nel territorio di Misterbianco, gestito da soggetti di nazionalità cinese. L’intervento ha portato al sequestro di oltre 137mila articoli contraffatti e non conformi alle vigenti normative di sicurezza. Tra i beni rinvenuti figurano oltre 5.400 giocattoli, molti dei quali recano marchi tutelati dalla normativa sulla proprietà industriale e peluche riproducenti un marchio registrato.

La compagnia di Acireale ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale, anch’esso gestito da soggetti di nazionalità cinese, sequestrando 228 giocattoli non conformi alle disposizioni sancite in materia di sicurezza dei prodotti che, qualora immessi al consumo avrebbero esposto a gravi rischi per la salute pubblica i giovani consumatori. Individuato un grossista di numerosi commercianti locali e sequestrati circa 175mila articoli contraffatti, tra cui giocattoli, accessori per la telefonia, occhiali e portafogli.

Anche la compagnia di Caltagirone ha recentemente sequestrato 4.100 articoli tra cui luci decorative natalizie non conformi. Infine, la compagnia di Riposto ha svolto un’importante operazione, che si è conclusa con il sequestro di circa 25mila articoli di vario genere, tra cui prodotti per la cura della persona, bigiotteria e luci natalizie in un esercizio commerciale gestito da soggetti di nazionalità cinese riscontrando gravi violazioni delle normative sulla sicurezza dei prodotti. I beni sequestrati risultavano privi delle informazioni minime obbligatorie, come il marchio CE, i dati dell’importatore e del fabbricante, e le indicazioni in italiano, violando così le disposizioni stabilite dal Codice del consumo. I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale, con contestuale denuncia dei responsabili.