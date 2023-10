Gravina: cantiere edile senza sicurezza, in nero l’unico lavoratore presente

Un cantiere edile senza adeguate protezioni nei lavori in quota nel territorio di Gravina di Catania. Per questo i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, dopo quanto emerso nel corso delle verifiche, hanno denunciato il titolare 29enne di una ditta con sede legale a Pedara (nel Catanese). Durante i controlli per verificare l’osservanza delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari hanno hanno individuato un lavoratore in nero che, tra l’altro, era l’unico presente. Oltre alla denuncia, al titolare catanese sono state elevante delle ammende per 7.800 euro e delle sanzioni amministrative da 3.600 euro. Inoltre, sono stati recuperati contributi previdenziali e assistenziali per un importo di 800 euro.

