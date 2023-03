Grammichele, muore operaio di 71 anni. Travolto dai detriti di una parete. Inutile arrivo dei soccorsi

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Catania, a Grammichele. La vittima è un operaio edile di 71 anni. L’uomo stava lavorando per mettere in sicurezza il muro di una casa privata che si affacciava su una pericolosa scarpata e ostruiva il passaggio delle auto lungo via Fonte dei Canali. La parete, fatta di tufo, è improvvisamente crollata facendo precipitare nel vuoto l’operaio, Luigi Termini. Il lavoro consisteva proprio nella demolizione del muro, la strada era stata chiusa al traffico da due giorni per cedimento del costone su decisione del sindaco del paese Pippo Greco. Inutile l’arrivo di un’ambulanza e dell’elisoccorso.