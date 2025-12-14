Giubileo dei detenuti, la proposta di un «indulto differito» che arriva da Palermo

14/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

«Coniugare clemenza, speranza, sicurezza e responsabilità» con «un indulto responsabile adeguatamente preparato». È la proposta del presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo Nicola Mazzamuto. Nell’ambito del Giubileo dei detenuti ha coordinato il convegno dal titolo Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della speranza e nel triduo del Giubileo dei detenuti.

La proposta di un «indulto differito»

Un incontro che si è svolto alla Lumsa a Roma con i saluti istituzionali di monsignor Rino Fisichella, delegato dell’Anno Santo. La proposta di un «indulto differito» è stata rilanciata anche oggi, nell’ambito del Giubileo dei detenuti, a margine dello spettacolo Oltre le grate. Promosso all’auditorium della Conciliazione con la comunità Nuovi orizzonti, volontari, cappellani e detenuti.

La presa in carico del servizio sociale

«Un indulto secco – spiega Mazzamuto – rischia di non risolvere i problemi e di aumentare le criticità». Invece, evidenzia, «con il trattamento penitenziario del dimittendo con efficacia differita di tre o sei mesi e accompagnato con l’assistenza post-penitenziaria attraverso la presa in carico del servizio sociale» si favorisce «l’inserimento nel circuito istituzionale del Consiglio di aiuto sociale, del Comitato per l’occupazione e della Conferenza di giustizia riparativa».

Una pena senza pena

Oltre che «il coinvolgimento delle competenze istituzionali e finanziarie degli enti pubblici territoriali e delle risorse aggiuntive del terzo settore. Attraverso l’offerta di posti di lavoro e di borse-lavoro, di corsi di formazione professionale, di progetti di serio volontariato, in un’ottica di giustizia di comunità in cui l’alternativa al carcere – sottolinea il presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo – non è il degrado personale, familiare, ambientale e la recidiva con il ritorno in carcere. Ma il progetto di biunivoca restituzione sociale con la conquista meritata della vera libertà. Con una formula sintetica e ossimorica – conclude – un indulto che sia una pena senza pena con un progetto personale e comunitario».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, a cena con un’altra. La moglie scopre il tradimento con un video spot su TikTok
Leggi la notizia

«Coniugare clemenza, speranza, sicurezza e responsabilità» con «un indulto responsabile adeguatamente preparato». È la proposta del presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo Nicola Mazzamuto. Nell’ambito del Giubileo dei detenuti ha coordinato il convegno dal titolo Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della speranza e nel triduo del Giubileo dei detenuti. […]

Inchiesta Cuffaro, procura impugna la decisione sulla vicenda dell’appalto all’Asp di Siracusa
Leggi la notizia

«Coniugare clemenza, speranza, sicurezza e responsabilità» con «un indulto responsabile adeguatamente preparato». È la proposta del presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo Nicola Mazzamuto. Nell’ambito del Giubileo dei detenuti ha coordinato il convegno dal titolo Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della speranza e nel triduo del Giubileo dei detenuti. […]

Pistola clandestina nascosta in casa: arrestato un minorenne a Catania
Leggi la notizia

«Coniugare clemenza, speranza, sicurezza e responsabilità» con «un indulto responsabile adeguatamente preparato». È la proposta del presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo Nicola Mazzamuto. Nell’ambito del Giubileo dei detenuti ha coordinato il convegno dal titolo Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della speranza e nel triduo del Giubileo dei detenuti. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze