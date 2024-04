Giro di patenti false, indagine alla motorizzazione di Siracusa. Cento gli indagati

La motorizzazione civile di Siracusa e diverse autoscuole della provincia sotto la lente d’ingrandimento. In corso una vasta operazione della polizia di Stato con più di 100 indagati e diverse perquisizioni, ispezioni e sequestri. Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Avola e della polstrada di Siracusa, insieme agli agenti del commissariato di Lentini, avrebbero fatto luce su centinaia di pratiche validate da funzionari della motorizzazione civile e dai gestori di diverse autoscuole relative al rilascio di patenti di guida a persone che non l’hanno mai conseguita.

Il sistema escogitato, spiegano gli investigatori della polizia, prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili nei confronti di persone che, in realtà, o non hanno mai prestato servizio militare oppure non hanno mai ottenuto il titolo di guida all’estero. Le oltre 30 unità della polizia di Stato impiegate nell’operazione, oltre all’attività di perquisizione e ispezione, stanno procedendo sia al sequestro delle patenti rilasciate sia alla denuncia più di 100 persone. Le indagini, coordinate dalle procura di Siracusa proseguono per accertare la reale dimensione dell’intero fenomeno.