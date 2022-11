Giovane trapanese attirato in una trappola su chat incontri hot. Picchiato e rapinato

Una notte di sesso promessa in una chat di incontri hot si trasforma in un terribile incubo per un giovane a Trapani. Attirato in una trappola, è stato aggredito, colpito al volto e costretto a salire in un’auto per imporgli di prelevare denaro contante in un bancomat.

La vittima è riuscita in qualche modo a fuggire e a denunciare il suo aggressore. I carabinieri della stazione di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di dimora del gip del tribunale nei confronti di un giovane di 24 anni accusato di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.