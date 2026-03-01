Un incidente stradale si è registrato la scorsa notte a Giarre, in provincia di Catania. Una Lancia Y con a bordo due giovani, per cause che sono in corso di accertamento, si è schiantata contro il monumento ai Caduti, nei pressi di via Calliope. La struttura è stata danneggiata. A quanto pare nel sinistro è rimasto coinvolto un secondo mezzo. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco. I rilievi sono affidati ai carabinieri.