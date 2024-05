Giarre, furto nella chiesa Regina Pacis: rubati oggetti sacri per 5mila euro

Sarebbero stati rubati oggetti sacri per un valore di oltre 5mila euro. A Giarre, in provincia di Catania, la notte scorsa qualcuno si sarebbe introdotto nella chiesa Regina Pacis e avrebbe rubato oggetti religiosi per un valore complessivo di oltre 5mila euro. A denunciare quanto sarebbe accaduto è stato il consigliere parrocchiale Salvo Mancuso, che avrebbe aperto le porte di alcuni locali e li avrebbe trovati sottosopra. Secondo quanto dichiarato, sarebbe stato profanato anche il tabernacolo, che conteneva le ostie consacrate.

Sarebbero stati rubati paramenti, calici, pissidi, ampolline, oggetti in ottone e argento, l’aspersorio e una cassa bluetooth. I carabinieri hanno verificato che nelle immediate vicinanze della chiesa ci sono delle telecamere, che quindi potrebbero aver ripreso qualcosa. A breve i militari dovrebbero tornare nella chiesa Regina Pacis per fare alcuni rilievi e per verificare se siano state lasciate delle impronte.