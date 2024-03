Giarre, dipendente in nero e rifiuti speciali in un’officina: denunciato il titolare

Il titolare di un’autofficina di Giarre (in provincia di Catania), è stato denunciato e multato per irregolarità legate al deposito incontrollato di rifiuti e al lavoro nero. Durante il controllo dell’azienda, i carabinieri hanno trovato, sia dentro l’officina sia nel piazzale davanti allo stabile, rifiuti di natura meccanica e olii esausti, che – essendo rifiuti speciali – devono essere smaltiti seguendo procedure ben precise per evitare danni all’ambiente.

Inoltre, i carabinieri hanno scoperto che uno dei dipendenti dell’officina non era assunto con un regolare contratto, cosa che ha comportato per il titolare una multa di 3600 euro, oltre alla sospensione dell’attività fino a che la posizione del dipendente non verrà regolarizzata. L’operaio non era nemmeno stato sottoposto alla visita medica preventiva e periodica prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. Per questo, il titolare dell’officina è stato denunciato.