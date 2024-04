Pesca abusiva, lavoratori in nero e 1700 metri di reti sequestrate a Gela

Attrezzi da pesca irregolari e personale in nero. Stamattina sono stati eseguiti controlli e sequestri dalla guardia costiera di Gela, in provincia di Caltanissetta. I controlli – sia in porto sia su imbarcazioni che stavano pescando – hanno riguardato l’impiego di attrezzi da pesca non compatibili con la pesca di tipo sportivo e l’assunzione irregolare di personale marittimo a bordo dei pescherecci.

Le sanzioni ammontano a oltre 5mila euro. Circa 1700 metri di reti sono state sequestrate, perché l’equipaggio è stato trovato sprovvisto della licenza che permette di utilizzare attrezzi di tipo professionale, come le reti da posta o a strascico. L’assenza di questa licenza comporta l’ipotesi di pesca abusiva.