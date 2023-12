Gela, spacciavano da casa durante il lockdown: undici arresti

Operazione antidroga della polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale nei confronti di 11 indagati.

Le accuse, a vario titolo, in concorso, sono di detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Eseguite anche numerose perquisizioni che hanno visto impegnati gli uomini e le donne del commissariato di Gela e della squadra mobile di Caltanissetta, che hanno operato con il supporto delle Unità cinofile della Polizia di Stato.

Le indagini hanno preso in esame un periodo compreso tra il settembre 2020 e il febbraio 2021. In particolare, alcuni indagati, nonostante si trovassero in quel periodo agli arresti domiciliari, sarebbero riusciti, con la complicità dei familiari, ad approvvigionarsi di ingenti quantitativi di droga, principalmente cocaina, per poi piazzarla sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, direttamente dalle proprie residenze. Da qui il nome dell’operazione: ‘Smart – Working‘.