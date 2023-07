Gela, minorenne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio aggravato in concorso: con questa accusa la polizia di Gela ha arrestato un minorenne che, con il concorso di un maggiorenne, dopo una lite, ha esploso cinque colpi d’arma da fuoco contro un uomo. La notte di capodanno una volante è intervenuta in via Petrarca, a Gela (in provincia di Caltanissetta) dopo la segnalazione di una persona ferita da colpi di arma da fuoco alle gambe. Dalle indagini, è emerso che a seguito di una lite, avvenuta poco prima tra due persone, per dei bimbi che esplodevano colpi di petardi in strada, il minorenne, dopo essersi allontanato in un primo momento, era tornato poco dopo a bordo di uno scooter condotto dal maggiorenne, esplodendo colpi d’arma da fuoco contro la vittima colpita a una gamba e che aveva trovato riparo dietro un’auto.