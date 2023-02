Gela, con la maschera de “La casa di carta” punta un fucile (vero) contro i poliziotti

Con il volto coperto con la maschera della serie tv La casa di carta, due giovani a bordo di uno scooter senza targa in pieno centro storico a Gela, in provincia di Caltanissetta, avrebbero puntato un’arma vera con matricola abrasa contro due poliziotti del commissariato. Un 21enne è stato arrestato per il reato di porto d’arma clandestina con matricola abrasa, ricettazione e diversi furti aggravati. L’episodio è avvenuto nel novembre dello scorso anno quanto, vedendo lo scooter, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente che, invece di fermarsi, ha accelerato scappando. Nel frattempo, il passeggero avrebbe estratto un fucile a canne mozze puntandolo contro gli agenti che li stavano inseguendo. Nel corso della fuga per le vie del centro urbano, i due si sarebbero disfatti dell’arma e sarebbero riusciti a dileguarsi. Nel corso delle indagini, gli agenti hanno identificato il 21enne che è finito agli arresti domiciliari.