Gela, medico anestesista trovato morto in ospedale: probabile un malore

Avrebbe avuto un malore in ospedale. Maurizio Portelli, medico anestesista 60enne, è stato trovato morto nella sua stanza all’ospedale di Gela, in provincia di Siracusa. L’uomo avrebbe fatto il turno di notte e si sarebbe messo sul letto della sua stanza per riposare. Lì avrebbe avuto un malore. A scoprirlo, stamattina, un collega. «Ricordiamo le belle doti umane e professionali di questo medico, che purtroppo è morto durante l’orario di servizio», dice Luciano Fiorella, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.