Gela, in rianimazione il 14enne che si è ferito alla testa con una pistola. Ieri notte intervento neurochirurgico

È ricoverato in rianimazione il 14enne di Gela che la notte scorsa si è ferito alla testa usando la pistola della madre. Le condizioni vengono monitorare dai medici e la prognosi al momento è riservata. Nella notte, secondo quanto accertato da MeridioNews da fonte sanitarie, il ragazzino è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico, perché il proiettile è entrato ed è uscito. Ora si dovrà attendere l’evoluzione del quadro clinico. Intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. La madre del 14enne, così come il padre, è dipendente di una ditta di vigilanza privata. È stata lei, intorno a mezzanotte, a trovare il figlio a terra in una pozza di sangue all’interno della propria abitazione.