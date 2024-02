Castelmola, rubano i tubi dall’acquedotto comunale. Tre persone denunciate

Foto di Alex Borland

Hanno rubato 26 tubi in ferro dall’acquedotto comunale di Castelmola, nel Messinese. I carabinieri della stazione di Taormina hanno denunciato tre persone per furto aggravato in concorso. I tre sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di un furgone all’interno del quale i militari hanno trovato e sequestrato 26 tubi in ferro poco prima rubati dall’acquedotto comunale.