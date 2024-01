Palermo, furto in una scuola: 260 bambini restano fuori

Questa mattina a Palermo circa 260 bambini non sono potuti entrare nel plesso scolastico Alongi di via Alongi, succursale dell’istituto Salgari di via Paratore, nella zona di Oreto Nuova, perché i ladri hanno portato via tutto, provocando una serie di danni all’interno delle aule e degli uffici. A confermare l’episodio è stata la dirigente scolastica Maria Pizzolanti, che ha denunciato i fatti al commissariato di polizia di Brancaccio.

Gli alunni di dieci classi di scuola primaria e di tre sezioni di scuola dell’infanzia sono rimasti fuori dalla scuola. Secondo quanto è stato ricostruito finora, i ladri avrebbero messo a soqquadro i locali e rubato 12 pc, alcune lavagne elettroniche (lim), tablet, televisori e attrezzature scolastiche. Aperti anche tutti gli armadietti degli insegnanti. Portate via anche quattro campanelle di rame.