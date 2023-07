Ladri entrano in casa strappando la zanzariera per rubare

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato due persone per reato di furto in abitazione aggravato. I due, entrambe originari e residenti a Gela, di 30 e 32 anni, sono già conosciuti alle forze dell’ordine nissene per diversi reati anche dello stesso tipo. Le indagini sono scattate in seguito a un furto lo scorso febbraio in pieno giorno in un’abitazione nella strada statale che attraversa il centro cittadino di San Michele di Ganzaria, la via Nazionale. Tramite i sistemi di videosorveglianza è stato individuato il veicolo, una Lancia Ypsilon di colore grigio, a bordo della quale sono arrivati da Gela a San Michele i due uomini. Uno dei due è stato immortalato mentre corre con in mano una busta contenente la refurtiva, poi l’auto è ripartita in direzione Gela. Gli arrestati avrebbero strappato la zanzariera di una porta-finestra della casa che portava alla camera da letto. Qui, dopo aver messo a soqquadro l’intera stanza, sono stati rubati dei gioielli in oro, circa 400 euro in contanti, una console per videogiochi per un valore complessivo di circa 3mila euro. L’autore del furto è stato portato al carcere di Gela, mentre il conducente del mezzo è finito agli arresti domiciliari nella propria abitazione.