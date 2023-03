Catania, rubano ponteggi in un cantiere edile: due arresti dopo la segnalazione di un cittadino

Due pregiudicati sono stati arrestati ieri pomeriggio a Catania per furto aggravato in concorso, mentre stavano caricando sulla loro automobile pezzi di ponteggio da un cantiere edile di via Plebiscito. A cogliere in flagranza di reato i malfattori, rispettivamente di 54 e di 23 anni, sono stati i militari dell’arma dei carabinieri, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di un passante che aveva notato movimenti sospetti nei pressi dell’edificio in ristrutturazione. Sopraggiunti nella zona indicata, gli agenti hanno trovato i due uomini intenti a smontare, con un cacciavite a croce e una chiave per smontaggio di ruote, parti dell’impalcatura. Quattro pedane da ponteggio erano già state caricate all’interno di una Citroen C3, posizionata vicino all’immobile.

Da marzo 2022 ad oggi, i cantieri edili sono stati letteralmente presi d’assalto e hanno portato all’arresto di una ventina di persone e alla denuncia di un’altra decina. Il materiale sequestrato è stato restituito ai legittimi proprietari: 600 pedane di alluminio, di cui 450 trovate in un deposito a Misterbianco, 12 scale, 12 pannelli in poliuretano zincati, 22 colli in polistirene, 17 tubolari ed elementi vari per attrezzature da lavoro.