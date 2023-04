Rubano gasolio dai camion dei rifiuti a Bagheria: due uomini arrestati

Due uomini di 41 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Bagheria, in provincia di Palermo, per furto aggravato di gasolio. I due sono stati sorpresi a caricare su un’auto taniche da 100 litri di carburante, aspirato poco prima da tre compattatori posteggiati in un deposito della società che, a Bagheria, si occupa della raccolta dei rifiuti. Per entrambi, sono scattati gli arresti domiciliari. Il 41enne è stato fermato il giorno dopo per violazione dei domiciliari ed è stato arrestato, questa volta, per evasione.