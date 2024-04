Ruba i fari di alcune automobili nel parcheggio di un centro commerciale: arrestato 34enne di Catania

Nel giro di tre mesi avrebbe rubato i fari di sei automobili. Luca Gagliano, 34enne catanese già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Tra luglio e settembre 2023 avrebbe commesso sei furti nel parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale del catanese. Prima avrebbe rubato i fari anteriori di una Fiat 500, poi quelli di due Fiat 500 XL, in una delle quali sono stati rubati anche un profumo e una power bank. Il quarto e il quinto furto avrebbero riguardato due Jeep Renegade: entrambe sarebbero state private dei fari anteriori e posteriori, poi in una delle due è stato rubato anche un borsone con attrezzi vari, nell’altra uno smartphone. Nel sesto furto Gagliano avrebbe rubato i fari posteriori di una Fiat 500 XL. Per i primi due furti il 34enne avrebbe avuto due complici, per gli altri quattro un complice: le indagini per identificarli sono in corso.

Per risalire all’identità di Gagliano sono state decisive le immagini del sistema di videosorveglianza del parcheggio. I carabinieri infatti hanno confrontato i fotogrammi estrapolati con alcune foto in loro possesso, inoltre hanno notato che per quasi tutti i furti l’auto utilizzata per arrivare nel centro commerciale era la stessa. In un caso specifico i militari sono arrivati all’uomo grazie ad alcuni elementi del suo abbigliamento. Sembra che Gagliano e i suoi complici abbiano agito solo nel parcheggio di quel centro commerciale. Le modalità sarebbero state queste: attendere che le persone proprietarie dell’auto si allontanassero, forzare il cofano del motore, impossessarsi dei fari ed eventualmente anche di oggetti lasciati nell’automobile. Il 34enne è stato arrestato e ora si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.