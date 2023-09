Misterbianco, punta pistola al titolare della ditta per rubare escavatore

Un 23enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella flagranza del reato di rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi. Secondo quando ricostruito, intorno alle 21 di ieri sera, è stata segnalata una rapina in corso all’interno di un deposito automezzi di un’azienda edile, nella frazione Belsito di Misterbianco, in provincia di Catania. A lanciare l’allarme è stato lo stesso titolare della ditta, che per caso è passato sul posto durante le fasi del furto. L’uomo infatti, arrivando nella propria impresa, si è trovato di fronte il cancello spalancato e, all’interno del piazzale, cinque uomini intenti a caricare l’escavatore su un furgone Iveco Daily cassonato. Alla vista dell’imprenditore, uno dei cinque gli si sarebbe avvicinato e, minacciandolo con una pistola, gli avrebbe intimato «Te ne devi andare….è meglio per te che te ne vai». Questo mentre gli altri quattro, utilizzando alcune pedane, ultimavano le operazioni di carico dell’escavatore.

A quel punto, il titolare dell’azienda si è allontanato fingendo di essersi spaventato. E, invece, appena fuori dal cancello ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) per dare l’allarme. Così, i militari sono intervenuti e sono riusciti a individuare i furgoni in piazza della Repubblica a Catania. I militari hanno bloccato il veicolo che trasportava l’escavatore rubato. Alla guida c’era io 23enne che è stato arrestato.