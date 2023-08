Adrano, l’allaccio abusivo alla corrente elettrica per una piscina

L’allaccio abusivo alla rete elettrica per i motori di una piscina riscaldata. È questo l’episodio più eclatante riscontrato, durante una serie di controlli insieme al personale di E-Distribuizione, da parte dei carabinieri ad Adrano, in provincia di Catania. Tutto questo in un momento in cui il territorio etneo ha dovuto fare i conti con i disservizi causati dal blackout. Durante le verifiche, i militari hanno accertato il collegamento diretto alla rete elettrica, con l’allaccio con fili volanti degli impianti domestici di diverse case ad Adrano. Non solo appartamenti, ma anche giardini, piscine, condizionatori e congelatori sistemati nei garage per rinfrescare le derrate alimentari e le auto. In tutto sono trenta le persone indagate per furto aggravato di energia elettrica.