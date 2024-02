Furto con spaccata a Palermo ai danni di un pub. Portati via soldi e bottiglie

Nuova vetrina mandata in frantumi e nuovo furto la notte scorsa a Palermo. I ladri hanno sfondato l’ingresso del locale Drinkeria di piazza Rivoluzione. Come è già successo, con un masso o un grosso martello, gli autori hanno danneggiato la vetrina e ha portato via denaro e bottiglie di vino e liquori. Indaga la polizia.