Biancavilla, ruba cibo al supermercato per due giorni di fila

Una 29enne di Biancavilla (in provincia di Catania) è stata denunciata dai carabinieri per due furti. La donna, per due giorni di fila, era stata notata in un supermercato uscendo dalla barriera casse senza acquistare nulla. Un atteggiamento che ha spinto il responsabile di un noto store (di cui non ci è stato fornito il nome) a rivolgersi alle forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno fermato la donna nel parcheggio mentre stava accelerando il passo per scappare. Una volta bloccata, è stato scoperto che la 29enne aveva in una borsa a tracolla 17 scatolette di tonno e una confezione di praline di cioccolata.

Le telecamere di videosorveglianza del supermercato hanno portato alla conferma che, anche il giorno prima, la donna aveva rubato con la stessa tecnica: era entrata con la borsa vuota e, dopo aver girovagato per gli scaffali, era uscita nascondendo nella borsa quattro bottiglie di gin, 15 confezioni di carne in scatola e undici scatolette di tonno. La donna aveva anche eliminato le placche antitaccheggio dai prodotti, pari a un valore totale di quasi 300 euro.