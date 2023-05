Foto di Saverio Borgia

Sfonda le porte di due attività e porta via i soldi. I colpi al bar Rosanero e da Bioesserì

Una notte all’insegna dei furti che ripropone ancora una volta il tema della sicurezza a Palermo. Due colpi – identici per le modalità – sono stati registrati al bar Rosanero di via XX settembre e da Bioesserì in via Giuseppe La Farina. Ad entrare in azione, come riportato da PalermoToday, sarebbe stata sempre la stessa persona forse con l’aiuto di un complice. Identico il modus operandi con le porte d’ingresso sfondate a calci. Nel primo caso il ladro non è riuscito a portare via nulla mentre nella seconda attività l’uomo si è impossessato dei pochi soldi lasciati all’interno della casa. In un video, pubblicato dal titolare Saverio Borgia, si vede una persona che sfonda la porta d’ingresso e, con il volto nascosto, si dirige verso il registratore di cassa.

Durante la notte sono stati messi a segno anche altri due colpi. Il primo è stato quello al bar tabacchi Luxury Cafè in viale Regione Siciliana. Qui i ladri hanno procurato un foro nella vetrina ma non sono riusciti a portare via nulla e si sono dati alla fuga poco dopo. Altro colpo invece in via Francesco Crispi nell’esercizio commerciale Aloé. Qui dopo avere sfondato la vetrina i ladri hanno portato via poca merce tra cui delle gomme da masticare. Il bottino è da quantificare. Indaga la polizia.