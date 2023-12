Catania, sequestrati oltre 200 chili di fuochi d’artificio illegali

La polizia ha sequestrato oltre 200 chili di fuochi d’artificio a un 34enne siracusano. Oggetto del sequestro avvenuto a Catania sarebbero le cassette cinesi, trasportate dal 34enne a bordo di un mezzo lungo l’autostrada A18 in direzione San Gregorio. L’uomo è stato denunciato per trasporto illegale, fabbricazione, possesso di materiale esplodente di materiale e per omessa denuncia. Il materiale, invece, è stato affidato a una ditta specializzata per la distruzione.