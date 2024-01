Maltempo, frana un costone sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo

Frana una parte del costone nei pressi dello svincolo dell’autostrada di Terrasini, sulla Palermo-Mazara del Vallo. A venire giù è stato un cumulo di terra che ha investito un palo dell’elettricità. Anas e vigili del fuoco sono al lavoro già dall’alba di oggi per cercare di adottare contromisure. A cedere sotto il peso della frana è stato il muro di contenimento che si trova in via della Senia, all’incrocio con contrada Bagliuso, in territorio di competenza dell’Anas. Altre frane si sono registrate nella zona di San Martino delle Scale e tra Corleone e Campofiorito, in contrada Scorciavacche.