Sequestrati 1200 articoli di Carnevale ritenuti pericolosi

Oltre 1200 articoli di Carnevale ritenuti pericolosi sono stati sequestrati in un negozio a Floridia, in provincia di Siracusa. I prodotti sono stati trovati dai Baschi verdi del gruppo aretuseo all’interno di un esercizio commerciale gestito da persone di origine cinese. Tutti gli articoli di carnevale sarebbero stati privi delle indicazioni minime previste dal codice del consumo. Inoltre, i finanzieri hanno sequestrato anche diversi accessori senza marchio CE. Il titolare è stata segnalato alla camera di commercio. Continuano le indagini delle fiamme gialle per ricostruire la catena commerciale.