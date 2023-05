Floridia, trovato in casa con due ordigni esplosivi artigianali da mezzo chilo

Due ordigni artigianali di circa 250 grammi ciascuno e due cartucce calibro 12 sono stati trovati a casa di un giovane a Floridia, in provincia di Siracusa. Sono stati i carabinieri a individuare tutto nel corso di una perquisizione domiciliare durante controlli per la prevenzione e repressione dei reati. A conclusione delle verifiche, il giovane – già conosciuto per i suoi precedenti penali – è stato denunciato dai militari per detenzione abusiva di munizioni e materiale esplodente.