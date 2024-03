Paternò, finto maresciallo della finanza arrestato dai finanzieri veri: prendeva merce senza pagare

Finge di essere un maresciallo della guardia di finanza e prende la merce senza pagarla. A Paternò, in provincia di Catania, un 56enne con precedenti penali è stato arrestato dalla guardia di finanza. L’uomo si sarebbe finto un finanziere ed sarebbe riuscito a farsi consegnare da alcuni commercianti merce senza pagare. Il 56enne – nato a Catania e residente in provincia di Enna – avrebbe detto ai negozianti che a lui spettavano compiti di controllo. Ottenuta la loro fiducia, si sarebbe fatto dare la merce, rimandando il pagamento. Le indagini e i pedinamenti hanno permesso a veri agenti della guardia di finanza di arrestare l’uomo in flagranza di reato, appena uscito da un negozio di ottica di Paternò con un paio di occhiali presi in modo illecito. L’uomo è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona e truffa.