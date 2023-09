Mafia, dopo 27 anni la figlia del boss Matteo Messina Denaro prende il cognome del padre

La figlia del boss Matteo Messina Denaro ha cambiato il proprio cognome e ora, dopo 27 anni trascorsi con il cognome della madre, Alagna, si chiama Lorenza Messina Denaro. La notizia è riportata dal Corriere della Sera e da Repubblica. La donna, che ha incontrato il padre in carcere dopo l’arresto avvenuto il 16 gennaio a Palermo, ha chiesto e ottenuto di potere cambiare il cognome con il quale era stata registrata alla nascita.

Il capomafia di Castelvetrano, secondo quanto rivelano i quotidiani, ha riconosciuto ufficialmente la donna come sua figlia. Il cognome Messina Denaro non si aggiungerà ad Alagna, come pure sarebbe stato possibile, ma lo sostituirà. Il boss, intanto, resta ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove recentemente ha subito un altro intervento chirurgico. Le sue condizioni si sarebbero aggravate per via del tumore al colon.