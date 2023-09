Presentata la Festa dell’Unità del Pd ad Agrigento: «Centrali nell’opposizione a Schifani»

«È una festa dell’Unità a cui teniamo particolarmente e che abbiamo voluto voluto organizzare nella Città dei Templi proprio per rendere omaggio alla capitale italiana della cultura per il 2025. Un grande impegno per l’intero Partito democratico siciliano che vogliamo rendere sempre più forte e centrale nell’opposizione al governo Schifani. L’attenzione è alta ed è dimostrata dalla massiccia partecipazione, non solo della deputazione regionale, ma anche dei vertici nazionali, da Elly Schlein a Bonaccini, da Boccia, a Serracchiani, da Delrio a Provenzano all’eurodeputato Bartolo». Lo ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo che questo pomeriggio ha presentato alla stampa, assieme al segretario della federazione di Agrigento Simone Di Paola il programma della Festa dell’Unità Regionale che si terrà quest’anno in provincia di Agrigento.

Al centro dei lavori dei dibattiti e dei tavoli tematici gli argomenti politici cari al Pd: scuola, sanità, trasporti e infrastrutture, ambiente e energia, donne, sicurezza, lavoro, acqua e rifiuti, Pnrr. Un fitto calendario che avrà un prologo mercoledì 27 luglio (alle 18.30 nella sala conferenze dell’aeroporto) a Lampedusa con il dibattito dal titolo Sicilia fragile, Sicilia possibile: Sos habiEuropa. Al dibattito, moderato da Alessia Candito di Repubblica, prenderanno parte, oltre a Barbagallo, Francesco Boccia, capogruppo Pd in Senato, i deputati nazionali Graziano Delrio e Giovanna Iacono, l’eurodeputato Pietro Bartolo e il capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro. «Lo abbiamo detto in tempi non sospetti e quanto sta succedendo in questi giorni con la questione dei migranti – spiega Barbagallo – dimostra che il governo nazionale che ha scaricato sull’isola tutto il fallimento della demagogia e della propaganda sul tema dei migranti. A Lampedusa – aggiunge – le scene di questi giorni mostrano il contrasto tra le passerelle di Meloni e la realtà fatta di centri sovraffollati perché si è scelto di smantellare il sistema di accoglienza creando, artificialmente, un’emergenza». Dal 28 al 30 la Festa dell’Unità si svolgerà alla villa Bonfiglio ad Agrigento. In chiusura, il 30 settembre, è in programma il comizio della segretaria nazionale Elly Schlein.