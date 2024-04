Fermato in auto con 77.500 euro in contanti, persone tentano di ostacolare l’arresto

Foto di Polizia

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni a Catania che aveva in auto 77.500 euro in contanti in buste termosaldate. L’indagato ha tentato di fuggire opponendo resistenza agli agenti e per questo è stato arrestato.

L’uomo non ha saputo specificare la provenienza del denaro che per gli investigatori sarebbe frutto di illeciti. L’arresto è stato fatto ieri sera in via Testulla dopo che l’uomo in auto ha visto la volante della polizia ed è fuggito andando a sbattere con una vettura in sosta e facendo capottare quella che stava guidando.

I poliziotti sono stati aiutati nell’arresto dai carabinieri e da una pattuglia dell’Esercito perché dopo l’incidente alcune persone hanno tentato di ostacolare il loro intervento.