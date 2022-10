Fermato a Milano Niko Pandetta. Trovato a Quarto Oggiaro, dopo tentativo di sottrarsi all’arresto

L’ordine di carcerazione nei confronti di Niko Pandetta è in corso di esecuzione. A darne notizia è l’Ansa, indicando in Milano la città in cui la polizia è intervenuta per prelevare il cantante passato al trap dopo anni di musica neomelodica. Pandetta è stato condannato in via definitiva a quattro anni per spaccio di sostanze stupefacenti – mentre si trovava ai domiciliari – nell’ambito dell’inchiesta Double Track. La condanna nei suoi confronti è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali.

Il cantante etneo si sarebbe in un primo momento sottratto alla misura, ma sarebbe stato rintracciato dalla Squadra mobile nella zona di Quarto Oggiaro. Nei giorni scorsi, tramite i propri canali social, aveva detto di essere pronto a scontare la pena anche se non era certo ancora se la stessa sarebbe stata trascorsa in carcere. Al contempo aveva anche rassicurato i fan sul fatto di avere già inciso diversi singoli da pubblicare durante la detenzione.