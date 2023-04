Federica Pellegrini e la storia su Instagram sui divieti alla Scala dei Turchi: «Vale per tutti?»

Vacanze agrigentine con polemica per la nuotatrice Federica Pellegrini che, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di trascorrere i giorni del ponte pasquale in provincia di Agrigento, in un lussuoso resort di Sciacca. La campionessa ha postato su Instagram una storia con foto della della Scala dei Turchi provocando un dibattito e un botta e risposta con la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca. Nello scatto si vede Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta e ai genitori in cui mostra, sullo sfondo, il tratto di costa con la gente arrampicata o sdraiata sulla marna nonostante i divieti. «Non abbiamo capito – è il suo commento – se il divieto d’accesso era solo per noi o per tutti». Un’ordinanza, infatti, vieta l’accesso per il rischio di frane e crolli. L’amministrazione comunale ha annunciato di avere avviato le verifiche del caso per «gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento».