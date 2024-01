Favara, uno studente di 15 anni fermato con un tirapugni: denunciato

Uno studente 15enne è stato trovato in possesso di un tirapugni in giro per le vie di Favara, in provincia di Agrigento. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il minorenne è stato controllato e perquisito in piazza Don Giustino, nella cittadina dell’Agrigentino.

Oltre al tirapugni di metallo di genere vietato, i militari hanno trovato al 15enne due involucri con dentro undici grammi di hashish. Motivo per cui è stato segnalato alla prefettura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il tirapugni e la droga sono stati sequestrati.