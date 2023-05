Favara, 13enne morto in un incidente in scooter. Illeso l’amico che guidava

È morto all’età di 13 anni Antonio Mendolia. L’adolescente si trovava come passeggero su uno scooter guidato da un suo amico – anche lui coetaneo – che è rimasto illeso nell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Favara, in provincia di Agrigento. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il ragazzino alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per cause che sono ancora in corso di accertamento. Entrambi sono finiti violentemente sul selciato, Mendolia ha sbattuto la testa ed è morto sul corpo. I funerali si terranno lunedì pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino: «Facendomi interpretare del sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia di tutta la città, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali».