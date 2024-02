Favara, un arsenale in casa di un 57enne: tra le armi abusive anche una katana

Tre fucili, una katana e diverse munizioni. Sono le armi che i carabinieri hanno trovato a casa di un 57enne di Favara, in provincia di Agrigento, che è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni, per violazione dei limiti alla detenzione di munizioni senza denuncia e per omessa comunicazione del cambio di residenza di arma.

Nel corso di un controllo nell’abitazione dell’uomo, nello specifico, i militari hanno trovato: due fucili calibro 12, una katana lunga 102 centimetri, 35 munizioni calibro 308 Winchester non denunciati e un fucile da caccia calibro 12 di cui non sarebbe stato comunicato il cambio di residenza. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.

Durante la stessa perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato in casa del 57enne anche armi e munizioni regolarmente denunciate: dieci fucili da caccia, tre pistole, una carabina e munizionamento vario. Queste armi sono state ritirate cautelativamente, in attesa di ulteriori provvedimenti.