Favara, coniugi trovati morti in casa: disposta l’autopsia

Fonte Maps

Disposta l’autopsia sui corpi dei due coniugi trovati morti in casa lo scorso 30 novembre in viale Europa, a Favara (in provincia di Agrigento). Si tratta di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi di 76 anni, ritrovati senza vita da una nipote. Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe morto per cause naturali tre giorni prima. La moglie, invece, sarebbe stata vittima di un incidente domestico: avrebbe prima sbattuto la testa prima su un ventilatore e poi sul pavimento, forse nel tentativo di soccorrere il marito. Il marito sarebbe stato trovato sul letto, mentre la moglie riversa per terra.