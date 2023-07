Fare squadra con l’orienteering sull’Etna: l’esperienza del team di Remax Arteka

Una giornata di orienteering a Piano Vetore, sull’Etna, per imparare a fare squadra, dentro e fuori il contesto professionale. Questa l’iniziativa del gruppo immobiliare Remax Arteka che ha deciso di riunire in quota, lontano da scrivanie e telefoni, tutti i suoi membri. Maglie blu e maglie rosse si sono sfidate andando alla ricerca delle lanterne nascoste – cercando di tagliare il traguardo nel minor tempo possibile – in mezzo al verde dei boschi e al giallo degli alberi di ginestra. A emergere in maniera evidente dall’iniziativa è stato il significato di unione che a fine percorso ha fuso i due gruppi oltrepassando la competitività. Molti, infatti, si sono aiutati a vicenda nonostante fossero avversari nel gioco. Una metafora importante per Arteka dove i titolari, Rossana Cavallaro e il marito Simone Vasta, intendono mettere al primo posto i propri dipendenti puntando a un team vincente, anche attraverso iniziative come questa.

«Un progetto sposato dieci anni fa – racconta Rossana – con l’obiettivo di garantire alle persone la possibilità di fare carriera in base alle capacità individuali, di decidere cosa voler diventare». Un aspetto che emerge fin dai colloqui: «Della durata di non più di dieci minuti – afferma la broker titolare – Perché dagli occhi si evince anche ciò che non riusciamo a dire a parole». Accanto a Rossana, c’è il marito Simone che si dice ottimista pensando a «un futuro certo e stabile» con l’intenzione di «espandersi all’interno del territorio con un numero di agenzie sempre maggiore». Prendendosi cura dei dipendenti, poiché «senza di loro non si cresce».

Un gruppo con 70 agenti immobiliari, che sembrano apprezzare l’approccio dell’azienda, anche attraverso giornate come quella in montagna. «L’orienteering è utile – conferma un consulente immobiliare, Alfio Privitera – Aiuta a conoscere meglio i colleghi e ad aumentare la confidenza». Accanto a loro ci sono poi i due team manager, Dario Catania e Cristian Za’. Quest’ultimo, in Arteka dal 2019 commenta: «Mi fanno sentire a casa. Ho trovato ciò che cercavo condividendo ogni giorno esperienze lavorative uniche con i colleghi e con i titolari». Senza distinzioni, neanche per l’età. Eccetto per un ingrediente fondamentale: «Ciò che conta – conferma Za’ – è avere l’entusiasmo». Insieme a fiducia, rispetto e onestà, i valori più importanti, anche con i clienti.