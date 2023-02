Giovani, disparità di genere e sviluppo economico al centro dell’evento di Acli Sicilia

Giovani, disparità di genere e sviluppo economico. Presente e futuro della Sicilia. È questo il titolo della due giorni di dibattito, confronto e ascolto organizzato da Acli Sicilia per venerdì 10 e sabato 11 febbraio al Camplus Catania (via Monsignor Ventimiglia, 184). I giovani e il loro impegno civile con il volontariato, il ruolo delle donne nella società di oggi e le prospettive di sviluppo economico della Sicilia. Saranno questi i tre temi filo conduttore dell’evento aperto a tutti.

Lavoro e volontariato: quali opportunità per i giovani in Sicilia con un sguardo verso l’Europa è il titolo del primo incontro in programma per venerdì 10 febbraio alle 10. Un appuntamento rivolto a tutti i giovani, gli studenti, i lavoratori e anche ai volontari del Servizio civile che arriveranno da tutte le sedi Acli della Sicilia. Un momento per affrontare il tema delle opportunità lavorative e formative per i giovani, approfondendo sia gli strumenti messi in campo dall’Europa, sia le possibilità di fare impresa in Sicilia. Un’analisi della situazione nell’Isola da un punto di vista economico. Dopo i saluti della presidente Acli Sicilia Agata Aiello, del presidente Acli Catania Ignazio Maugeri e di Gianluca Castelli, il coordinatore Giovani Acli Catania, tra gli interventi in programma quello di Simone Romagnoli, responsabile del Servizio civile Acli e coordinatore nazionale Giovani Acli; Marco Romano, docente di Economia e gestione delle Imprese all’Università di Catania; Natascia Arcifa, coordinatrice Giovani MoltiplicatoriEurope Direct Trapani Sicilia-Hub Regione Sicilia e Marco Barbarossa, presidente Spazio 47. A moderare l’incontro sarà la giornalista di MeridioNews Marta Silvestre.

Il secondo incontro, dal titolo Lavorare dis/pari. Presentazione della ricerca sulla disparità salariale e di genere, si terrà nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio alle16:30 e sarà un momento di confronto sul ruolo della donna nel mondo del lavoro durante il quale verrà presentata l’indagine Lavorare dis/pari, ricerca su disparità salariale e di genere realizzata dall’area lavoro delle Acli nazionali, in collaborazione con il coordinamento Donne Acli. Tra gli interventi in programma ci sono: Antonella Garofalo (responsabile coordinamento Donne Acli Catania); Maurizio Adamo (presidente dell’ordine dei Consulenti del lavoro Sicilia); Giovanni Greco (presidente dell’ordine dei Consulenti del lavoro Catania); Chiara Volpato (responsabile nazionale del coordinamento Donne Acli); Federica Volpi (ricercatrice Acli nazionali); Salvatore Cacciola (responsabile educazione e promozione alla salute dell’Asp di Catania); Carlo Colloca (docente di Sociologia Urbana di Unict); Giusy Saraceno (consigliera di parità e presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro Ragusa). Modera l’incontro la giornalista del Quotidiano di Sicilia Patrizia Penna.

L’Italia a due velocità: le prospettive per la Sicilia è il titolo dell’evento di sabato 11 febbraio alle 9:30. Il focus saranno le prospettive di crescita economica per l’Isola: uno sguardo d’insieme sull’economia regionale, attraverso il punto di vista di addetti ai lavori, di docenti ed esperti in materia, prendendo in considerazione criticità e potenzialità. Tra gli interventi in programma: Agata Aiello (presidente Acli Sicilia); Ignazio Maugeri (presidente Acli Catania); Sebastiano Anastasi (presidente del Consiglio Comune di Catania); Gaetano Galvagno (presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana); Maurizio Caserta (docente di Economia Politica di Unict); Ida Nicotra (docente di Diritto costituzionale di Unict); Santino Scirè (presidente della fondazione Achille Grandi); Stefano Parisi (presidente nazionale Caf Acli); Rosario Cavallo (segretario nazionale Fap Acli). A moderare l’incontro sarà la giornalista de La Sicilia Laura Distefano. A concludere i lavori il presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia.