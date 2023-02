Detenuto ai domiciliari beccato fuori casa: «Ero in ospedale», ma non è vero

È stato individuato mentre si aggirava per le vie del centro e, invece, avrebbe dovuto essere nell’abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari. L’episodio è avvenuto a Patti (in provincia di Messina) e ha visto come protagonista un 60enne che è stato arrestato per il reato di evasione. Di fronte ai carabinieri che lo hanno fermato mentre passeggiava nel centro della cittadina, l’uomo avrebbe tentato di giustificarsi dichiarando di essere andato in ospedale. Dalle verifiche effettuate dai militari tra la documentazione del nosocomio, però, è emerso che si trattava di una bugia.