Evade da Cuneo per arrivare a Catania in tempo per la festa di Sant’Agata

È evaso dagli arresti domiciliari a Cuneo (in Piemonte) per raggiungere la città di Catania in tempo per partecipare alle festività per Sant’Agata. A bloccare il 42enne in zona Barriera sono stati i carabinieri che lo avevano arrestato già due volte: nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell’aprile del 2010 per rapina. In questa occasione, l’uomo è stato arrestato dai militari per evasione.

Vedendolo camminare lungo via Bari, i carabinieri hanno riconosciuto il 41enne e pensato subito che, per le sue pregresse vicende giudiziarie avrebbe dovuto essere sottoposto a qualche tipo di misura di custodia cautelare. E, in effetti, da un controllo, così è risultato. Dopo alcuni accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo si trovava ai domiciliari in una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco (in provincia di Cuneo), in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia.

Quando è stato fermato, l’uomo ha riferito di essere tornato a Catania per fare visita alla madre approfittando dei giorni di festa. Convalidato l’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, il 41enne è stato sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari.