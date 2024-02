Vittoria, è ai domiciliari ma non si fa trovare mai in casa: 44enne finisce in carcere

Dagli arresti domiciliari al carcere. Un 44enne di Vittoria è finito nella casa circondariale di Ragusa dopo che, per diverse volte, è risultato assente ai controlli nell’abitazione dove avrebbe dovuto stare ai domiciliari per dei furti in abitazione che aveva commesso. L’uomo, invece, è stato trovato dai poliziotti in giro per le vie della cittadina del Ragusano.

Così, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha deciso per un aggravamento della sua misura ed emesso un’ordinanza di carcerazione. Dopo venti giorni di domiciliari, durante i quali sono state accertate diverse violazioni, il 44enne è stato portato prima in commissariato per le formalità di rito e poi accompagnato nella casa circondariale di Ragusa.