Catania, 19enne evaso da comunità per minori arrestato dalla polizia in via Palermo

Era ricercato dopo essersi allontanato senza autorizzazione da una comunità per minori, ma è stato sorpreso in strada insieme ad altri coetanei. Protagonista un 19enne catanese, fermato dalla polizia di Stato nel quartiere Nesima durante un’attività di controllo del territorio. Gli agenti, in transito lungo via Palermo, hanno notato tre ragazzi che confabulavano con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, uno dei giovani ha tentato di scappare, cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere. Uno dei poliziotti, però, lo ha inseguito e bloccato dopo poche decine di metri.

Dai controlli è emerso che si trattava di un 19enne ricercato: pochi giorni prima si era arbitrariamente allontanato dalla comunità dove era stato collocato dopo un precedente arresto in flagranza. All’epoca, infatti, era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e munizioni. A seguito della fuga, la corte d’Appello ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando l’accompagnamento del giovane presso l’Istituto penale per minorenni. Dopo le procedure di rito, il 19enne è stato trasferito dai poliziotti all’istituto Bicocca, su disposizione del pubblico ministero di turno.